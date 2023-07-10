Ordu’da ana su borusu patladı! Vatandaşlar ise iş makineleri ile kurtarıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesi yaşanan sağanak yağışlardan olumsuz etkilendi. İlçede meydana gelen heyelanda ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana isale hattı patladı. Vatandaşlar iş makineleri ile kurtarıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana isale hattı patladı. Hattın patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ordu´da şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Altınordu ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Melet Irmağı üzerindeki Sağırlı-Kırca Mahalle yolunun altından geçen ana su hattı, ırmağın debisinin yükselmesi ile birlikte yaşanan heyelan sonucu patladı. İhbar üzerine bölgeye giden Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı. İlçenin su ihtiyacını karşılayan ana isale borusunun patlaması nedeniyle kent merkezinde su kesintisinin yaşanabileceği belirtildi.
Öte yandan Gülyalı ilçesinden geçen Turnasuyu Irmağı´nın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşlar iş makinelerince kurtarıldı.