Ordu'da okullar tatil edildi mi? Dün geceden bu yana kar yağışı aralıksız devam ediyor. Öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek olan açıklamayı bekliyorlardı. Valilik açıkladı, okullar tatil...

ORDU'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL İLAN EDİLDİ?

Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 12 ilçe ile 3 ilçenin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde hüküm süren yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının meydana geleceği değerlendirildi.

Buna göre öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında, Altınordu ilçesinin Gerce, Cumhuriyet ve Yağızlı Mahallesi'ndeki, İkizce ilçesi ilçe merkezi haricindeki okullarda, Ünye ilçesinde ise Yenikent ve Pelitliyatak Mahallelerindeki okullarda, 27 Aralık Perşembe günü 1 gün eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.