Ordu'ya şehit ateşi düştü!

HABERTURK.COM / İHA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P .Uzm. Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ORDU NÜFUSUNA KAYITLI İHA'da yer alan habere göre Ordu nüfusuna kayıtlı olan şehit Ümit Kesti'nin acı haberi, Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1.5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.