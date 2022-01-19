Ordu ve Samsun'da okullar 19 Ocak Çarşamba bugün tatil edildi. Peki, 20 Ocak Perşembe yarın Ordu ve Samsun'da okullar tatil mi? Yaşanan kar yağışı endeniyle Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde bugün eğitime bir gün ara verildi. Öğrenci ve veliler ise yarın da eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Ordu ve Samsun'da yarın yani 20 Ocak Perşembe günü tatil olacak mı? İşte merak edilen detaylar...