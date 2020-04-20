Ordu ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu'da 10 kişiden fazla istihdam sağlayan iş yerlerine maske dağıtımına başlandığını belirtti.
Bugün 21 bin 850, hafta içinde ise 46 bin maskeyi iş yerlerine teslim edeceklerini bildiren Yavuz, "Devletimize ve onu yönetenlere güvenin. En gelişmiş ülkeler bile bu hizmetleri başaramıyor." ifadesini kullandı.
Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevlilere de teşekkür ederek, şimdiye kadar gelen 34 bin 282 talebin 34 bin 111'inin ekiplerce karşılandığını kaydetti.
Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bu süreçten etkilenen ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan vatandaşlara yardımların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda hane başına 1000 liralık desteğin, kentte düzenli olarak sosyal yardım alan 30 bin 272 haneye daha önce ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, hane başına 1000 liralık ikinci desteğin dağıtımına ise dün başlandığı aktarıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Yavuz, daha önce Faz-1 kapsamında yapılan 32 milyon 272 bin lira ve Faz-2 kapsamında dünden itibaren dağıtımına başlanan 16 milyon 767 bin lira yardım ile toplamda 49 bin 39 haneye 1000'er lira nakdi yardım ulaştırılmış olacağını belirterek, bu sosyal yardımların, Faz-3 diye adlandırılan kesimlere yapılacak yardımlarla devam edeceğini bildirdi.
- Rize
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamındaki 1000 lira nakdi destek programının ikinci faz ödemelerinin başladığı bildirdi.
Açıklamada, bu kapsamda 1618 kişinin ödemelerinin ekipler vasıtasıyla evlerine ulaştırıldığı belirtildi.
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