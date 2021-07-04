Ordu Valiliği'nden o iddialar hakkında açıklama

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarına yer alan "BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı" haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu olayla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak Fatma Yümlü adlı esnafımızın Kovid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur. Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır."

Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü'nün "iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındığı" iddiasıyla basında haberler yer almıştı.