Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellerde misafir ediyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kente üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin barınma sorununun çözümü için harekete geçti.
Bu kapsamda Ordu Valiliği bazı otelleri kiraladı ve kalacak yeri olmayan öğrencileri buralara yerleştirdi.
Öğrenciler, bir yurda yerleşene ya da ev bulana kadar kiralanan otellerde misafir edilecek.
Havvanur Gül, AA muhabirine, Samsun'dan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünü kazanarak Ordu'ya geldiğini söyledi.
Yurt sıralamasında yedekler arasında olduğunu belirten Gül, bu süreçte yurda yerleşemediğini ifade etti.
İlerleyen günlerde yurda yerleşmeyi umut ettiğini aktaran Gül, "Bana bu süre zarfında bir haftalık kalacak bir yer lazımdı. Sağ olsun Ordu Valiliği bu konuda bizlere çok büyük yardımcı oldu. Sorunumuz giderildi. Çok büyük bir sıkıntıyı aşmış olduk." dedi.
İki gündür kendilerine gösterilen otelde misafir edildiğini dile getiren Gül, oteldeki hizmetten çok memnun olduğunu ifade etti.
Havvanur Gül, kendilerine bu imkanı sunan Vali Tuncay Sonel'e de teşekkürlerini sundu.
- "İlerleyen günlerde yurda yerleşmeyi bekliyoruz"
Amasya'dan kente gelen Emine Kavlak ise Sosyoloji Bölümünü kazandığını belirterek, "Ordu Valiliğinin bize tanıdığı fırsatla barınma sorunumuz aşıldı. İlerleyen günlerde yurda yerleşmeyi bekliyoruz. O zamana kadar otelde misafir edileceğiz." diye konuştu.
Otel hizmetinden gayet memnun olduklarını aktaran Kavlak, "Otelimiz temiz. Her şeyden önce güvenli. Bizlerin bu sorununun aşılmasına katkı sunanlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Giresun'dan kente gelen Buse Öztürk de İngiliz Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Valiliğin bu hizmeti biz öğrenciler için çok iyi. Barınma sorunu olan öğrenciler için bu durum çok faydalı oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.
Çorum'dan Ordu'ya üniversite öğrencisi kızını getiren Mehmet Kabasakal da haberlerde böyle bir uygulama olduğunu duyduklarında çok mutlu olduklarını belirterek, "Valiliğe başvurumuzu yaptık. Şimdi kızım geçici olarak otelde misafir edilecek. İnşallah kısa zamanda yurda da yerleştirilmesi yapılır." şeklinde konuştu.
Ordu'da otelini öğrencilerin hizmetine sunan Karlıbel Vakfı Başkanı Ergin Karlıbel ise barınma sorunu yaşayan öğrencilerin yanında oldukları için mutlu olduklarını belirtti.
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