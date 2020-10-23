Ordu turizmi Körfez ülkelerine tanıtılıyor

Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) destekleriyle 9 Körfez ülkesinden 24 kişiden oluşan heyet için şehri tanıtmak amacıyla 4 günlük gezi programı düzenlendi.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Uygulama Restoranında düzenlenen programda protokol üyeleri ile yabancı ülkelerden gelen konuklar bir araya geldi.
Programda bir konuşma yapan Vali Sonel, Ordu'nun, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, "Ordu denizi, yaylaları, gölleri, misafirperver insanları, yöresel tatları, kültürü, tarihiyle eşsiz bir güzelliğe sahip. Birkaç gün içerisinde şehrimizi daha da iyi tanıyacaksınız. Gördükçe aşık olacaksınız." dedi.
Şehrin görülmeye değer yerlerinin olduğuna işaret eden Sonel, "Misafirlerimiz Ordu'muzun bu güzelliğini görsünler, oksijeni doyasıya tatsınlar." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Körfez ülkelerinden gelenlerin kendilerini evlerinde hissetmesini isteyerek, "Burası hepiniz için kollarını açmış sizleri ağırlamak istiyor. Burada rahat edebileceğiniz her yönden tabiat güzellikleriyle, güzel yemekleriyle, manzaralarıyla, yatırım imkanlarıyla sizin için aynı zamanda çok güzel bir gelecek vaat eden bir yer Ordu'muz." diye konuştu.
Programa, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti ve turizm sektörü temsilcileri de katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!