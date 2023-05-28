Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ordu Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Ordu başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Ordu seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Ordu Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 83.87 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:45 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 93.5 oldu. Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 296.710 oyla yüzde 66.06 - Kemal Kılıçdaroğlu: 152.422 oyla yüzde 33.94 aldı. Ordu 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 296.710 oyla yüzde 66.06

Kemal Kılıçdaroğlu: 152.422 oyla yüzde 33.94

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 312.502 oyla yüzde 62.16 - Kemal Kılıçdaroğlu: 163.148 oyla yüzde 32.45 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 296.710 oyla yüzde 66.06Kemal Kılıçdaroğlu: 152.422 oyla yüzde 33.94