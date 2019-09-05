Ordu, Karadeniz Bölgesi'nde uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylalarının yanı sıra dere içerisindeki şelaleleriyle de turizmde adından söz ettiriyor.

AA'nın haberine göre il genelindeki 100'ün üzerindeki irili ufaklı şelale, sıcaktan bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan turistler tarafından tercih ediliyor.

ORDU'NUN DERELERİ ŞELALELERİYLE İLGİ GÖRÜYOR

Kentin doğal güzelliklerini barındıran ve turizmde önemli yere sahip Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi'ndeki Çiseli Şelalesi de yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için şelaleyi ziyaret edenlerin bazıları burada yüzüyor, bazıları da ayaklarını suya sokarak serinliyor.

Yemyeşil doğada kuş cıvıltıları ve suyun sesiyle dinlenen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapıyor, fotoğraf kareleriyle de bu güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, yaptığı açıklamada, Ordu'nun dereleri ile şelaleleri ve doğal güzelliklerinin, kentin en önemli destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Kentte, Karadeniz'e açılan her vadi arasında dere ve ırmakların görüldüğünü ifade eden Toparlak, bu dere ve ırmaklar üzerinde ise çok sayıda şelale olduğunu belirtti.

Toparlak, Karadeniz'de şelale konusunda en şanslı ilin Ordu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeşilin içerisinde maviyi ve dereleri buluşturan 100'den fazla şelale ile potansiyeli yüksek. Dolayısıyla Ordu, adına türküler de yazılan derelerle birlikte şelaleler konusunda çok şanslı bir il. Bu şansı öteden beri tanıtmak istiyoruz ve tanıtıyoruz. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmak istiyoruz. Görüldüğü üzere yerli ve yabancı turistlerin de şelaleler çok ilgisini çekiyor."

"TURİST TARAFINDAN TERCİH EDİLEN BİR MERKEZ HALİNE GELDİ"

Turizmin artık tek çeşit olmaktan çıktığını ve doğayla buluşmanın da artık turizmde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Toparlak, bu anlamda Ordu'nun dereleri, şelaleleri ve yeşillikleriyle çok şanslı olduğuna işaret etti.

Bazı basın kuruluşlarının da haberlerinde yer verdiği, Türkiye'nin ilk 10 şelalesi arasında denebilecek bir şelalenin de Çiseli Şelalesi olduğunu vurgulayan Toparlak, "Çiseli Şelalesi hem ulaşım hem de görselliği noktasında ilimizin en önemli şelalelerinden biri. Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bir merkez haline geldi. Yaklaşık 9 metre derinliği, 6 metre yüksekliğiyle insanların içerisine girip serinlediği hatta şelale altında kalarak sağlıklı su masajıyla karşılaştığı bir alan" dedi.

Toparlak, şelale çevresinde yeme ve içme üzerine de hizmet verildiğini kaydetti.

Şelalelerin, turizm ekonomisine dönüştürülmesi noktasında ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Toparlak, tanıtım konusunda mesafe kat ettikleri şelalelere çevre düzenleme projesi hazırladıklarını söyledi.