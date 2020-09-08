Ordu Kurul Kalesi tarihe ışık tutuyor

Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 2018'deki kazıda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede çalışmalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında arkeologlar tarafından yürütülüyor.
Şenyurt, gazetecilere, kazı çalışmalarına bu yıl pandemi nedeniyle 10 işçi ve 7 arkeoloğun katıldığını söyledi.
Önceki yıllarda yürüttükleri çalışma sırasında birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını anımsatan Şenyurt, bu kazı döneminde gerçekleştirilecek çalışmalarda da yeni eserler bulmayı ümit ettiklerini anlattı.
Şenyurt, şimdiye kadar kazı çalışmalarında hem dini hem de askeri açıdan önemli olan arkeolojik bulgulara rastlandığına dikkati çekerek, "Kale özellikle istila sırasında yangın geçirdiği için bol miktarda metal silahlar, taş gülleler gibi dönemin silah repertuvarını gösteren önemli bulgulara rastladık." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının kalede yürütülen kazıları 12 aylık kazı statüsüne aldığını vurgulayan Şenyurt, "Havalar müsait olduğu müddetçe kasım sonuna kadar arazide çalışmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kamp çalışmasıyla kışı yine kazı evimizde arkeolog ekiple devam ettireceğiz." diye konuştu.
Şenyurt, ilerleyen süreçte daha fazla ekiple çalışma yürütmeyi planladıklarını belirterek, "Ordu Kurul Kalesi'ndeki çalışmamız dünya tarihine ışık tutacak. Hedefimiz Doğu Karadeniz'i Türk ve dünya arkeolojisine kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Süren kazılarda kalenin idari merkezini bulmayı ümit ettiklerini dile getiren Şenyurt, buna yönelik bulgulara rastlanıldığını sözlerine ekledi.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kaleye ziyaretçi girişleri de yasaklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!