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        Haberler Gündem Güncel Ordu haberleri: Karayolunda heyelan paniği! | Son dakika haberleri

        Karayolunda heyelan paniği!

        Ordu'da karayolunda heyelan paniği yaşandı. Dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu yol trafiğe kapanırken, şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:41
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        Karayolunda heyelan paniği!
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        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı.

        İHA'nın haberine göre, Aybastı ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, Kabataş ile Çatalpınar arasındaki Sayacatürk mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Heyelanın ardından dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım tamamen dururken, karayolunda ise araç trafiği oluştu.

        Ulaşıma kapanan yol için bölgede çalışma başlatıldı, bu esnada bölgede bulunan alternatif bir yoldan ulaşım sağlanmaya başlandı.

        Heyelan anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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