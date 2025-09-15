Ordu'da kaza, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde, 17 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen E.A.'nın (42) kullandığı otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel'e (32) çarptı.

BUGÜN SABAH HAYATA VEDA ETTİ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden Demirel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.