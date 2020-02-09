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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli - ORDU



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ordu-Giresun Havalimanı'ndan pist tuzlama çalışmaları- Kar yağışından görüntüler- Kar küreme araçlarından görüntüler

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeliORDU (AA) - Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile yapılması planlanan karşılıklı 4 sefer iptal edildi.Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların normale döneceği bildirildi.