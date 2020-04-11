AA

Ordu'dan bu yıl 500 bin ton beyaz bentonit ihraç edilerek ülkeye 100 milyon dolar döviz girdisi sağlanması planlanıyor.

Kentten geçen yıl 60'ı aşkın ülkeye 400 bin ton beyaz bentonit satıldı. Kedi kumu, deterjan ile kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan ve halk arasında "kil" olarak bilinen beyaz bentonitin ihracatından 85 milyon dolar gelir elde edildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz bentonitin kentte fındıktan sonra en fazla ihraç edilen ikinci ürün olduğunu söyledi.

Ünye ve Fatsa ilçelerinde bentonit üreten 5 firmada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiğini belirten Şahin, ürünün hemen hemen tamamının yurt dışına satıldığını dile getirdi.

Şahin, Ordu'da çok ciddi bentonit rezervi bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl 500 bin ton ihracat karşılığında yaklaşık 100 milyon dolar döviz girdisi hedeflenmektedir. Bu yılın ilk 3 ayında ise 40 bin tonu aşkın beyaz bentonit ihraç edildi." dedi.

SAĞLIKTA DA KULLANILIYOR

Yüksek rakımlı dağlardan çıkarılan beyaz bentonite ilginin arttığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Ordu'dan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Amerika, Japonya, Çin, Kolombiya, Hindistan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 60'ı aşkın ülkeye beyaz bentonit ihraç ediliyor. Almanya, Hollanda ve Hindistan'a ihracat miktarları oldukça fazla."

Şahin, bu ürünün daha çok sanayi, tarım ve sağlık sektöründe kullanıldığını söyledi.

Beyaz bentonitten endüstriyel olarak seramik, kağıt, boya ve deterjan gibi ürünlerin üretiminde yararlanıldığını belirten Şahin, kilin vücutta toksin, ağır metal, radyasyon, virüs ve parazitlerin yok edilmesine yardımcı olduğunun bilindiğini, Türkiye'de de sağlık sektöründeki kullanımının gittikçe arttığını kaydetti.

- "Türkiye'nin en büyük rezervi Ünye ve Fatsa bölgesindedir"

Ünye Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer de dünyada farklı renklerde bentonit bulunduğunu belirtti.

Beyaz bentonitin ise sadece birkaç ülkede çıkarıldığını dile getiren Tecer, "Beyaz bentonitte en büyük rezerv Türkiye'de. Dünyada beyaz bentonitin yatağı oldukça sınırlı. Türkiye bu konuda dünyanın en büyüğü. Türkiye'nin de en büyük rezervi Ünye ve Fatsa bölgesindedir." diye konuştu.

Tecer, bentonitin iğneden ipliğe yüzlerce ürünün üretiminde kullanıldığını ifade etti.