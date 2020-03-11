AA

Ordu'daki orman yangını kontrol altına alındı



Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Topçam Mahallesi Güzelce mevkisinde başlayan orman yangınının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığını, ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

Bölgenin arazi şartlarının ekiplerin işini oldukça zorlaştırdığını kaydeden Gül, bu nedenle yangının kısa sürede yayıldığını ifade etti.

Orman İşletme Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını aktaran Gül, bölge halkının da ekiplere yardımcı olduğunu söyledi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Gül, "Yangında ne kadar alanın zarar gördüğüne yönelik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Dün gece ilk tespitlerimize göre 100 hektarın üzerinde alan bu yangında zarar görmüştü. Zararın tam boyutu yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak." dedi.