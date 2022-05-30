Ordu'daki 'Müsilaj Operasyonu'nda 4 tutuklama

AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu"nda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

AA'nın haberine göre; operasyon kapsamında Ordu'da 10 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Aynı operasyon kapsamında dosyada ismi bulunan bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu ve ifadesinin alındığı belirtilmişti.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 24 bıçak ile balta ele geçirilmişti.