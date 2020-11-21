Ordu'daki cinayet

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmüş bulunan Makbule Sarı (74) cinayetine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında yüzü aşkın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şüpheli H.G'yi (27) olayın meydana geldiği ilçede, yeğeni S.U'yu (23) ise Aksaray'da gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen dayı yeğen, Fatsa Adliyesine sevk edildi.