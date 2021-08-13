İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı.

AA'nın haberine göre, bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı. Sağanak, Fatsa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.