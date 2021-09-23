Ordu'da yol yapımı çalışmasında lahit bulunan alandaki çalışmalar sürüyor

AA

Güler, Kurtuluş Mahallesi'ndeki kazı çalışmalarının devam ettiği alanı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, "Alan milattan önce 1. yüzyıla ait Antik Bolaman üzerine kurulmuş bir manastır, mezarlık ve yerleşim alanı olarak değerlendiriliyor." dedi.

Güler, şimdiye kadar yapılan kazıda, dağınık halde insan iskeleti, sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, pişmiş topraktan yapılmış testinin çıkarıldığını belirterek, yürütülen çalışmalardan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Yapılan çalışmalarla tarihin gün yüzüne çıkacağına işaret eden Güler, "Burası hem bir manastırın hem de mezarların olduğu çok önemli bir yer. Burada kollarında bilezikler bulunan ve halen o günkü şartları taşıyan insan iskeletleri ortaya çıktı. Geniş bir alanda yapılan kazı çalışmaları tüm titizlikle devam ederken uzmanların yaptığı değerlendirmelerde alan içerisinde yeni lahit mezarların olduğu da düşünülüyor. Ayrıca yapılacak olan kapsamlı çalışmalar ile gizli kalmış bu tarihi gün yüzüne çıkararak Ordu'muzu tarih turizminde de öncü bir il yapmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.