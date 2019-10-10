10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütü üretimini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından mayıs ayında ‘Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi’ başlatıldı. Proje kapsamında arı sütü üretimi ile ilgili eğitim alan kadın çiftçiler, eğitim sonrası kilosu kalitesine göre 5-7 bin lira arasında değişen arı sütü üretmek için değişik ilçelerde çalışmaya başladılar.
DÜNYANIN EN KALİTELİ ARI SÜTÜ ORDU'DA
Yaklaşık 5 aylık süre zarfında çalışmalarını sürdüren kadın çiftçiler, yapılan analizler sonucunda arı sütünün fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan ve en az 1,4 değere sahip olması gereken arı sütünde müthiş bir başarıya imza attılar. Yapılan ölçümlerde Ordulu kadın çiftçilerin ürettiği arı sütü temel kalite parametresi 2.1 olarak belirlendi.
Kadın çiftçileri ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadın çiftçilerin arı sütüyle tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kadın çiftçilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. Arı sütünün temel kalite parametre değeri 1.4 olması gerekirken, bizim arı sütünün değeri 2.1 olarak belirlendi. Yani bu harikulade bir değer. Dolayısıyla biz bal üretiminin ardından arı sütünde de Türkiye’de başa güreşiyoruz. Mademki Türkiye Çin’den sonra balda dünya ikincisi, Ordu ise madem Türkiye birincisi, bize de katma değeri en yüksek ürün yapmak yaraşır. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. Şu anda 2.1 değeriyle çok yüksek bir arı sütü üretebilmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.
Güler, şöyle devam etti: “Türkiye Çin’den sonra bal üretiminde dünya ikincisi, Ordu ise Türkiye birincisi. Biz dedik ki, bu kadar bal üretiyoruz acaba katma değeri yüksek diğer ürünlere girebilir miyiz? Bu noktada en kıymetli ürünlerden birisi arı sütü. Bu elimdeki bir arı sütünün değeri büyük boy bir teneke balın yarısı kadar. Çok kıymetli. Türkiye, yılda 20 ton arı sütü ihraç ediyor. Biz ise yaklaşık 1 ton arı sütü üretiyoruz. Bal üretiminde dünya ikincisi olduğumuz halde 1 ton kadar üretiyoruz. Bu açığı kapatacağız.”
GRAMI 7 LİRA, KİLOSU 7 BİN LİRA
İnsan sağlığına birçok yönde olumlu etkisi olan ve dünyanın en pahalı sütleri arasında gösterilen arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan alıcı buluyor. Arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor.
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