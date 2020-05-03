Yılmaz, kentteki bazı çiftçileri ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yılmaz, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin devam ettiğini belirtti.
Alınan tedbirlerden tarım sektörünü olumsuz etkilememesi için Ordu'da da çiftçilere gerekli desteğin verildiğini aktaran Yılmaz, koranavirüs salgını sürecinde Ordu'da tarım sektörünün olumsuz etkilenmemesi, tarımda sürdürülebilirliğin ve gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.
Yılmaz, üreticilerin arazilerinde, ahırlarında, bahçelerinde üretmeye devam ettiğine dikkati çekerek, kendilerinin de her zaman olduğu gibi bu süreçte de üreticilere her türlü destekte bulunmayı sürdürdüklerini dile getirdi.
Yaşanan süreçte özverili çalışmalarından dolayı tüm çiftçileri kutlayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de hayvan sağlığı ekiplerimiz gerekli aşılama ve kimliklendirme çalışmalarını devam ettiriyor. Bir taraftan da ziraat mühendislerimiz, ana ürünümüz olan fındıkta külleme hastalığı ile mücadele döneminde herhangi bir sıkıntı yaşanıp hastalığın verime olumsuz etkisi olmaması adına sahada çalışmalarını sürdürüyor. Fındık bahçelerinde külleme hastalığına karşı kimyasal mücadelenin nasıl, ne şekilde yapılacağına dair üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler uygulamalı olarak yapılmakta ve fındık bahçelerimizde külleme hastalığına karşı mücadele çalışmaları devam etmektedir."
Yılmaz, bir yandan gezginci arıcıların son hazırlıklarını yaptığını, Ordu'da kalan acıların da arılarının ilkbahar bakımlarını sürdürdüğünü ifade ederek, sokağa çıkma kısıtlamasında arıcılar, hayvan sahipleri ve bitkisel üretim yapan çiftçilerin hiçbirinin olumsuz etkilenmediğini, İl Hıfzıssıhha Kurulunca tarımın sürdürülebilirliği adına gereken her türlü kararın alındığını vurguladı.
Üreticilerin tarım alanlarında faaliyetlerine devam etmeleri adına her türlü karar alınmak suretiyle tarımsal üretimin yaşanan bu sıkıntılı süreçten olumsuz etkilenmemesinin sağlandığını belirten Yılmaz, üreticilerin üretmeye devam ettiğini söyledi.
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