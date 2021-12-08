Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım aracı, Kargı Mahallesi'nde devrildi. Tarım aracının kasasında bulunan Fatma Kartal ile oğlu Çağrı Kartal yola savruldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma Kartal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.