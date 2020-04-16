Ordu'da taksi devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Elmalı (36) yönetimindeki taksi, Yenikent Mahallesi Akkuş Niksar yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimindeki ağaçlık alana devrildi.

Kazada, sürücü Elmalı ile araçta bulunan Türkan (32) ve Emine Elmalı (58) yaralandı.

Olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak sedyeyle yola taşıdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.