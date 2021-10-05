DHA

Olay, saat 22.00 sıralarında Atınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan K.P. ve S.S. arasında bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 2 kişi, tabancalarla birbirine ateş etti. Olayda, vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet etmesiyle yaralan K.P. ve S.S. kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kente farklı hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.