27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu Büyükşehir Belediyesi, orta ve yüksek rakımlı yerlerde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının aç kalarak mağdur olmaması için harekete geçti.
Ekipler bölgede çetin geçen kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için Ulubey, Gölköy, Gürgentepe ve Kabadüz ilçelerinde beslenme noktalarına ve çeşitli alanlara yiyecek bıraktı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yaptığı açıklamada, hayvanların da yaşama hakkı olduğuna dikkati çekerek, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sokak hayvanlarını mağdur etmemek adına harekete geçtiklerini söyledi.
Hiçbir hayvanın kış şartlarından olumsuz etkilenerek ölmelerine göz yummayacaklarının altını çizen Tekintaş, şöyle konuştu:
"VİCDAN SAHİBİ HERKESİN YAPABİLECEĞİ ŞEYLER"
"Büyükşehir Belediyesi olarak soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için önceki yıllarda olduğu gibi yemleme faaliyeti yürütüyoruz. Ekiplerimiz Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz ve Çambaşı Yaylası’nda sokak hayvanları için yiyecek bıraktı. Ayrıca, doğal ortamda hayatını sürdüremeyecek yaşlı, güçsüz ve bakıma muhtaç hayvanların Altınordu ilçemizdeki geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde bakımı yapılarak kışın olumsuz etkilerinden korunmasını sağlanıyor."
Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanların hayatını kolaylaştırıcı çözümler ortaya koyduklarını ifade eden Tekintaş, şöyle devam etti:
"Bu hayatı onlarla paylaştığımızı unutmadan, sahipsiz hayvanlarımızın hayatını kolaylaştırıcı çözümler ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla doğadaki muhtaç canların yaşaması için vicdan sahibi olan herkesin de yapacağı şeyler olduğunu unutmayalım. Biz de büyükşehir belediyesi olarak bu sorumlulukla üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece onlara şefkat eli uzatmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan da sokak hayvanlarının ulaşabileceği alanlara bir kap yemek bırakmasını rica ediyorum."
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