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Ordu'da sağanak heyelanlara neden oldu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle iki mahallede heyelan meydana geldi

Giriş: 23.06.2023 - 19:24 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da sağanak heyelanlara neden oldu
Ordu'da sağanak heyelanlara neden oldu
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DHA

Perşembe ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçeye bağlı Selimiye ve Çamarası Mahallelerinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. Taşkın ile birlikte yollar göle döndü. Aşırı yağışlarda iki mahallenin birçok noktasında heyelan yaşandı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sularla birlikte yola sürüklenerek ulaşımın aksamına neden olan ağaç ve toprak yığınlarını iş makineleri ile kaldırdı. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Heyelanlarda can kaybı ve yaralanma olmazken, tarım arazilerinde hasarların olduğu bildirildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlçemizde ve bölgemizde yaşanan yoğun yağış sonucunda bölgemizde yağışın etkilediği ve kapalı olan mahalle yollarımızda dün gece saatlerinden itibaren mağduriyeti ortadan kaldırmak için 7/24 esasına göre çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yaşanan mağduriyet durumundan ötürü tüm hemşerilerimize geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle afet durumlarını ilçemize ilimize ve ülkemize yaşatmasın" ifadelerinde bulundu.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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