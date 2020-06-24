Ordu'da sabah namazı yeniden cemaatle kılındı

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazında vatandaşlarla buluştu.Maskesini takıp seccadesini yanında getiren az sayıda vatandaş, Bucak Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.Caminin havalandırılması amacıyla kapısı ve penceresi de açık tutuldu.Cemaatten Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arada namaz kılmayı özlediklerini söyledi.Yeni dönemde yanına seccade alarak ve kurallara uyarak camiye geldiğini anlatan Özdemir, salgının bir an önce atlatılmasını ve kalabalıkla namaz kılabilmeyi temenni etti.