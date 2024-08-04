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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ordu'da karı-koca patpat kazası geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı

        Ordu'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yanında bulunan eşi Kadife Aydın ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:13 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:13
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        Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ordu'daki kaza akşam saat 16.00 sıralarında Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Çoğ Mezarlığı mevkisinde meydana geldi.

        Aybastı- Düzyayla yolu üzerinde seyir halinde olan İbrahim Aydın'ın kullandığı patpat, Belen Mahallesinden yaylaya dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı.

        Kazada sürücü İbrahim Aydın ile yanında bulunan eşi Kadife Aydın yaralandı. Yaralı çift, bölgedeki vatandaşlar tarafından Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kadife Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim Aydın’ın ise sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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