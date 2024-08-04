Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'daki kaza akşam saat 16.00 sıralarında Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Çoğ Mezarlığı mevkisinde meydana geldi.

Kazada sürücü İbrahim Aydın ile yanında bulunan eşi Kadife Aydın yaralandı. Yaralı çift, bölgedeki vatandaşlar tarafından Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kadife Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim Aydın’ın ise sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.