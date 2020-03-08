Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya yaşamını yitirdi.

S.Ç. idaresindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, Demas Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup İlişe'ye (25) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Sağlık ekipleri, İlişe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakup İlişe'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü S.Ç. ise gözaltına alındı.