Ordu'da okullar tatil mi

Ordu'da bugün okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Ordu Valiliği 14 ilçede okulların 17 Ocak 2019 tarihinde bir günlüğüne eğitimde kar tatili olduğunu bildirdi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 17 OCAK

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizdeki bazi okullarda 17 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır."

ORDU'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre; Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.