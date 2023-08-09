Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 09.08.2023 - 18:24
Gölköy ilçesinin Eğribel mevkisinde M.T'nin kullandığı minibüs, yolun kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 8 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.
Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.