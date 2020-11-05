Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde H.S'ye ait mandırada üretilen sahte içkilerin boş şişelere doldurularak başka bir iş yerinde satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Mandıradaki aramada, 6 litre alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı, 2 boş bidon, 6 cam şişe, 7 pet şişe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince mandıra sahibi H.S. ile E.S. ve K.A. gözaltına alındı.