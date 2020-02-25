25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'da kurulacak "Bilim Kent Kampüsü"nün protokolü imzalandı
- Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Bilim Kent'te uygulanacak proje ve yapılacak bilimsel araştırmalarda birçok farklı disiplinden insanlar bir araya gelecek. Bilim Kent, Türkiye'de bir ilk olacak"
Ordu'nun Ulubey ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce, TÜBİTAK işbirliğiyle kurulacak "Bilim Kent Kampüsü"nün protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediyede gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bilim Kent" projesinin 40 yıllık hayali olduğunu söyledi.
Bilim Kent'te matematik, fizik, kimya ve biyoloji branşlarında bilim insanlarına bilimsel araştırmalar yapabilme imkanı sağlanacağına dikkati çeken Güler, ayrıca sanat ve estetik yönlerden de sosyal bilimler desteği verileceğini belirtti.
Güler, Bilim Kent'te uygulanacak proje ve yapılacak bilimsel araştırmalarda birçok farklı disiplinden insanların bir araya geleceğini ifade ederek, "Bilim Kent, Türkiye'de bir ilk olacak. Bilim Kent'te aynı zamanda sahalarında kendini kanıtlamış öne çıkan bilim insanlarının uzmanlık alanlarından da faydalanılacak." dedi.
Bilim Kent projesini hayatının en iddialı ve hayırlı işi olarak nitelendiren Güler, "Ülkemizde Matematik Köyü var ama temel bilimlerin ana unsuru olan matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanında bir oluşum yok. İşte biz Ordu'da bilim alanında müthiş bir projeyi başlatmış oluyoruz." ifadesini kullandı.
Güler, çalışmayla Ordu'nun Türkiye'de örnek olacak önemli bir adım attığını kaydederek, şunları söyledi:
"Buradan yetişecek bilim insanlarımız ülkemizin temel bilimlerdeki güçlü yanını daha da güçlü hale getirecek. Kalkınmamızın temel unsuru olan matematik, fizik, kimya ve biyoloji dallarında her birinde belki de 400'ü aşan disiplinde eleman yetiştirmiş olacağız. Bu da ülkemiz için müthiş bir mukayeseli üstünlük olacaktır."
İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş da bilim alanındaki böyle bir çalışma için Güler'e teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!