Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişi hakkında idari işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Kasım'da kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 20 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, yapılan denetim sırasında yakalanan, farklı suçlardan aranan 49 kişiden 14'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.