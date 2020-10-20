Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişi hakkında idari işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Ekim tarihlerinde kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 20 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapıldı.

Bu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan denetim sırasında değişik suçlardan 46 kişi yakalandı. Bu kişilerden 27'si tutuklandı.