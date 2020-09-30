Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 108 kişi hakkında idari işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Eylül tarihlerinde kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 108 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapıldı.

Bu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Denetimlerde, değişik suçlardan aranması olan 38 kişi de yakalandı.

Yakalananların 12'si tutuklandı.