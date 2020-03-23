Ordu'da koronavirüs tedbirleri

AA

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmadığı belirtildi.

Devletin tüm birimleriyle kent genelindeki vatandaşların isteklerinin yerine getirildiği vurgulanan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, her ilçede faaliyete başlamış olup 112, 155, 156 ve kaymakamlıklara ulaşan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamıştır. Kimseniz yoksa, devletiniz var." ifadelerine yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ise koronavirüse yönelik il genelinde tedbirlerin sıkı tutulduğunu kaydetti.

Belediye personeline koronavirüse karşı bilgilendirme yaptıklarını, hamile, yaşlı, kronik rahatsızlığı bulunan 140 personele izin verdiklerini belirten Şişman, belediye binasına ziyaretçi girişini sınırlandırdıklarını aktardı.

Şişman, çözüm masası oluşturduklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın ve personelin talebi, kurduğumuz ortak bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Buna acil kriz masası da diyebiliriz. Bina girişlerine ateş ölçer aldık. Kuruma giren herkesin ateşi ölçülerek değeri yüksek çıkan kişileri tedavi amacıyla ilgili yerlere yönlendiriyoruz. İş yeri ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz. Kamu alanları, pazarlar, kapalı yerleri dezenfekte ediyoruz. Lokanta, eğlence yerleri gibi alanları kapalı tutuyoruz, açanlar olursa da gerekli cezai işlemleri kendilerine yapıyoruz."

Video, billboard, pankartlarla vatandaşları sürekli bilgilendirdiklerini vurgulayan Şişman, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen malzemesi dağıttıklarını, park ve bahçelerde insanların yan yana oturmaması için bankları kaldırdıklarını, kaldırmadıklarını ise emniyet şeridi çekerek toplu kullanıma kapattıklarını anlattı.

Şişman, vatandaşları, birbirlerine yaklaşma mesafelerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.