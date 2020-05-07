Ordu'da koranavirüs tedavisi gören 220 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi

AA

Vali Yavuz, Gülyalı ilçesindeki polis kontrol noktasında "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliğine katıldı.

Durdurulan araçlardaki sürücülere maske ve uyarıcı broşür dağıtan Yavuz, koranavirüs salgınına karşı tedbirleri sürdürmelerini istedi.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, Ordu'da Kovid-19 salgını nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yavuz, şimdiye kadar tedavisi tamamlanan 220 vatandaşın ise sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini kaydederek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Koranavirüs salgınında ikinci bir aşama olan "Kontrollü sosyal yaşam" dönemine değinen Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın konusunda daha sıkı tedbirleri hep beraber uygulamalıyız. Herkes kendi olağanüstü halini uygulamalı. Her şeyi de devletten beklemememiz lazım. Biraz daha sabır. Farkındayız, hepimiz sıkıldık. Evde oturmak zor. Çünkü yeni bir durum ve bu duruma hiç alışmadık. Ama buna alışmak zorundayız ve bununla yaşamak mecburiyetindeyiz."

Yavuz, tedbirler konusunda duyarlı davranan Ordululara teşekkür ederek, "Ama bu konuda ısrarlı davranışlar sergileyenler olduğunu da söylemek isterim. Özellikle işi olmadığı halde caddeleri işgal edenlerin, ne için, neden bu kadar dışarıda olduğunu izah etmek mümkün değil. Dolayısıyla bütün arkadaşlara talimatımız odur ki bu konuda çeşitli sınırlamalar, kısıtlamalar da yapacağız, yapmak zorundayız." diye konuştu.

Ordu'da sıkı tedbirlerin alınması ve denetimlerin ardından vaka sayılarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu kaydeden Yavuz, daha iyi olunması gerektiğini, bunu hep birlikte başaracaklarını söyledi.

Vali Yavuz, Ordu'daki trafik kazası oranlarına ilişkin de bilgi verdi.