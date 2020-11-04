Ordu'da kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün polis kontrol noktasında ekiplerce durdurulan araçta 1 kilogram bonzai ile 490 uyuşturucu hap bulunması üzerine gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan R.A.U. ile T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.