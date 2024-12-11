Ordu'da kışlaklarda "kokarca" ilaçlaması

Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve diğer tarım ürünlerini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı mücadele sürüyor.

Ordu'da da 200 kattan daha fazla çoğalabilen böcek ile 15 Ekim 2024 tarihinde topyekun kimyasal mücadele başlatıldı.

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Yüksek kesimli bölgelerden başlanarak, orta ve sahil kesimlerde yapılacak olan ilaçlama çalışması, 200 bini aşkın kışlakta uygulanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 70 binden fazla kışlak ilaçlama çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılacak mücadeleyi belirlemek adına Ordu Valimiz Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda bir eylem planı oluşturulmuştu. Bu eylem planı kapsamında sahada çalışmalarımız devam ediyor. Eylem planı doğrultusunda şu anda 15 ilçemizde kışlak ilaçlaması çalışmaları gerçekleştiriliyor. 4 ilçemizde ise yakından takip gerçekleştiriyoruz, ihtiyaç uyulduğunda ise ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmaların ilaçlarını bakanlığımız karşıladı" dedi.

Yılmaz, "Kararlılıkla ve bütün sektöründe de yakından takip ettiği ilaçlama çalışmalarında tüm paydaşlarımızın katkıları alınarak mücadeleye devam ediyoruz. Gelinen noktada şu anda 70 binin üzerinde kışlakta ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Çamaş ilçemizde birinci tur ilaçlamanın tamamı gerçekleştirilmiş durumda. Diğer ilçelerimizde ise çalışmalar devam ediyor. İç kesimlerde kışlak ilaçlama mücadele çalışmalarını 15 Ekim tarihinde başlatmıştık, sahil kesimlerinde ise hava şartları sıcak olduğundan bu çalışmalar 20 Kasım tarihinde başlamıştı. Amacımız kahverengi kokarcanın fındığımıza ve diğer tarım ürünlerimize verdiği zararı en aza indirmek. Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor, ilaç ve feromon alımı noktasında her zaman destekler veriyor. İl genelinde 200 binin üzerinde kışlakta ilaçlama çalışmaları yapılacak."