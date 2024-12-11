Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ordu'da kışlaklarda "kokarca" ilaçlaması | Son dakika haberleri

        Ordu'da "kahverengi kokarca"ya karşı 70 binden fazla kışlak alan ilaçlandı

        Ordu'da, fındık başta olmak üzere bütün tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı, yüksek kesimlerden sahil kesimlerine doğru 200 bini aşkın noktada yapılacak olan kışlak ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında il genelinde 70 binden fazla kışlak alanda ilaçlama yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kışlaklarda "kokarca" ilaçlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve diğer tarım ürünlerini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı mücadele sürüyor.

        Ordu'da da 200 kattan daha fazla çoğalabilen böcek ile 15 Ekim 2024 tarihinde topyekun kimyasal mücadele başlatıldı.

        Yüksek kesimli bölgelerden başlanarak, orta ve sahil kesimlerde yapılacak olan ilaçlama çalışması, 200 bini aşkın kışlakta uygulanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 70 binden fazla kışlak ilaçlama çalışması yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılacak mücadeleyi belirlemek adına Ordu Valimiz Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda bir eylem planı oluşturulmuştu. Bu eylem planı kapsamında sahada çalışmalarımız devam ediyor. Eylem planı doğrultusunda şu anda 15 ilçemizde kışlak ilaçlaması çalışmaları gerçekleştiriliyor. 4 ilçemizde ise yakından takip gerçekleştiriyoruz, ihtiyaç uyulduğunda ise ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmaların ilaçlarını bakanlığımız karşıladı" dedi.

        Yılmaz, "Kararlılıkla ve bütün sektöründe de yakından takip ettiği ilaçlama çalışmalarında tüm paydaşlarımızın katkıları alınarak mücadeleye devam ediyoruz. Gelinen noktada şu anda 70 binin üzerinde kışlakta ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Çamaş ilçemizde birinci tur ilaçlamanın tamamı gerçekleştirilmiş durumda. Diğer ilçelerimizde ise çalışmalar devam ediyor. İç kesimlerde kışlak ilaçlama mücadele çalışmalarını 15 Ekim tarihinde başlatmıştık, sahil kesimlerinde ise hava şartları sıcak olduğundan bu çalışmalar 20 Kasım tarihinde başlamıştı. Amacımız kahverengi kokarcanın fındığımıza ve diğer tarım ürünlerimize verdiği zararı en aza indirmek. Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor, ilaç ve feromon alımı noktasında her zaman destekler veriyor. İl genelinde 200 binin üzerinde kışlakta ilaçlama çalışmaları yapılacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ordu haberleri
        #kahverengi kokarca
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa