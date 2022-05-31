Taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Yusuf Duran yönetimindeki 34 AFR 420 plakalı taş yüklü kamyon, Demircili Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yan devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Servis ile itfaiye ekiplerine haber verdi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İlhami Özel, sıkıştıkları yerden itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.