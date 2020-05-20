Ordu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

AA

Altınordu Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami avlusunda Kadir Gecesi dolayısıyla özel program düzenlendi.

Programda kentteki camilerde görev yapan bazı imam ve müezzinler mevlit okudu.

Okunan Kur’an-ı Kerim'in ardından cami avlusunda semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Programa evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar da yapılan dualara eşlik ederken, programa katılamayan için ise etkinlik sosyal medyadan canlı yayınla aktarıldı.