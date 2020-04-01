Ordu'da kaçak üretilen 90 bin maske ele geçirildi

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tıbbi maske kullanımının artmasıyla merdiven altı tabir edilen ve Sağlık Bakanlığının onayı alınmaksızın imal edilen ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve haksız kazanç sağlayan kişilerin tespitine yönelik çalışması sürüyor.

Ekipler, çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehdit eden 90 bin tıbbi maske ele geçirildi, iş yerindeki 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.