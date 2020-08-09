Bucak Mahallesi'ndeki bir inşaatın 10'uncu katında çalışan İsa Yüksel (40),dengesini kaybederek zemine düştü.

İnşaattaki diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İsa Yüksel'in cenazesi Ordu Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.