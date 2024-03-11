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        Haberler Gündem İnanç Ordu'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ordu imsakiyesi ile iftar saatleri

        Ordu'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ordu ilk iftar saati

        11 ayın sultanı Ramazan ayına girildi. Ramazan ayına girilmesiyle Ordu'da yaşayan müslümanlar Ordu ilk iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, 2024 Ordu imsakiye takvimi ile Ordu ilk iftar saati..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:39
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        • 1

          İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Ordu da dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Ordu ilk iftar saati ne zaman? İşte 2024 Ordu iftar saati ve imsakiye takvimi...

        • 2
          HİCRİ AKŞAM
          11 Mar Pzt 1 Ramazan 1445 18:37
          12 Mar Sal 2 Ramazan 1445 18:39
          13 Mar Çrş 3 Ramazan 1445 18:40
          14 Mar Prş 4 Ramazan 1445 18:41
          15 Mar Cum 5 Ramazan 1445 18:42
          16 Mar Cts 6 Ramazan 1445 18:43
          17 Mar Paz 7 Ramazan 1445 18:44

          ORDU 2024 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

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        • 3

          2024 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

          2024 yılında Ramazan Ayı 30 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2024'te Ramazan Ayı 30 gün sürecektir.

        • 4

          2024 DİNİ GÜNLER TARİHİ

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nİsan Salı: Ramazan Arefesi

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün (Bayram namazı saati: 06:28)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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