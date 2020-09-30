Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Ünye-Çaybaşı yolu üzerinde dönüş yapmak isteyen Recep Akman (36) yönetimindeki 06 BMA 759 plakalı otomobil ile Özkan Tenlik'in (40) kullandığı 34 BDH 876 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Akman ile aynı otomobilde bulunan Mehmet Ocaktan (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Tenlik ve Süleyman Coşkan (41),olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.