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Ordu'da sağanak nedeniyle iki günde 94 noktada heyelan oldu

Ordu'da iki gün etkisini gösteren sağanak, 4 ilçedeki 94 noktada heyelana neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Kalıcı çözüm adına çalışmalar yapıyoruz. Olası deprem ve heyelan gibi afetlere karşı yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz" dedi

Giriş: 08.06.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da iki günde 94 noktada heyelan oldu
AA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 5-6 Haziran tarihlerinde Akkuş, Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçelerinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Meteorolojinin uyarısı üzerine 148 personeli, 74 iş makinesiyle sahada görevlendirdiklerini belirten Güler, "Ordu'da 94 noktada irili ufaklı heyelan oldu. Bazı yollarda ve tarım arazilerinde maddi hasarlar meydana geldi" dedi.

Ekiplerin hasar gören yerlere anında müdahale ettiğini kaydeden Hilmi Güler, "Çok şükür aldığımız tedbirlerle can kaybı yaşanmadı, önemli ölçüde sıkıntı olmadı. Şu an için herhangi bir kapalı yolumuz bulunmuyor. Bütün her yere aynı gün içerisinde ekiplerimiz tarafından müdahale edildi" diye konuştu.

Güler, bölgenin heyelan bölgesi olması nedeniyle çalışmaları ona göre yürüttüklerini vurgulayarak, "Kalıcı çözüm adına çalışmalar yapıyoruz. Olası deprem ve heyelan gibi afetlere karşı yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca yeşil alan oranını da yüzde 115 oranında arttırdık" şeklinde konuştu.

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