Ordu'da iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Ordu iftar saati

11 ayın sultanı Ramazan ayına girildi. Ramazan ayına girilmesiyle Ordu'da yaşayan müslümanlar Ordu iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, 2024 Ordu imsakiye takvimi ile Ordu iftar saati..

ORUCUN ÖNEMİ

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takva- ya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de, “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı...” (Bakara, 2/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkârlığımızı güçlendirir.