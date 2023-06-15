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Ordu'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

Giriş: 15.06.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
Ordu'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde Ziya B.’ye ait iş yerine giren S.K. ve S.K. kardeşler, büro malzemeleri çaldı.

İş yerinin soyulduğunu fark eden Ziya B. durumu Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheliler S.K. ve S. K. kardeşler Fatsa ilçesinde yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi iki kardeş Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek alınan ifadelerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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